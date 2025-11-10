Kütahya'da bulundu, görenler şaştı kaldı! Tam 3 kilo ağırlığında

Doğada "Akça" adıyla bilinen mantarı toplamak için ormana gittiğini belirten 70 yaşındaki Arif İnce, "Büyük bir kütle gördüm, merak ettim. Yanına vardığımda çok büyük bir mantar olduğunu fark ettim. Hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir mantar bulduğuma inanıyorum" dedi. Bulduğu mantarı eve getirerek tarttığını söyleyen İnce, mantarın 3 kilo 114 gram geldiğini ifade etti.

"70 yaşındayım, ilk defa böyle büyük bir mantarla karşılaştım" diyen yaşlı adam, dev mantarı görenlerin de hayranlığını gizleyemediğini söyledi.

İnce, mantarı kesip pişirerek tüketeceğini belirtti.