GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKütahya'da bir arazide ele geçirildi! Roma dönemine ait...
Haberler Gündem Haberleri Kütahya'da bir arazide ele geçirildi! Roma dönemine ait...
ABONE OL

Kütahya'da bir arazide ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde jandarmanın bir araziye düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

06.12.2021 - 21:36 | | İHA
Kütahya'da bir arazide ele geçirildi! Roma dönemine ait...

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın Çavdarhisar ilçesinde kiraladığı arazide bulundurduğu mezar steli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin kiraladığı araziye düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1 adet mezar steli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

 

GÜNCEL HABERLER

Türk şirketi bir ilke imza atıyor!

Türk şirketi bir ilke imza atıyor!

ABD ve Çin arasında gerilim! Boykot açıklaması geldi!

ABD ve Çin arasında gerilim! Boykot açıklaması geldi!

Türkiye'den, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı!

Türkiye'den, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk şirketi bir ilke imza atıyor!

Türk şirketi bir ilke imza atıyor!

Sıradaki Haber
ABD ve Çin arasında gerilim! Boykot açıklaması geldi!

ABD ve Çin arasında gerilim! Boykot açıklaması geldi!

Sıradaki Haber
Türkiye'den, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı!

Türkiye'den, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı!

Sıradaki Haber
Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Kahve fiyatlarına büyük zam! Tavan yaptı

Sıradaki Haber