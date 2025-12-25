GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.12.2025 - 21:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya'da 23 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

Ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Şüpheli ürünlerden numune alınarak incelemeye gönderildi.

