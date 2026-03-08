GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya Hisarcık'ta samanlık yangını korkuttu
HaberlerGündem Haberleri Kütahya Hisarcık'ta samanlık yangını korkuttu

Kütahya Hisarcık'ta samanlık yangını korkuttu

08.03.2026 - 00:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya Hisarcık'ta samanlık yangını korkuttu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saatlerinde çıkan samanlık yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı Hamamköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangının çevrede bulunan binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu samanlık çatısı tamamen yanarken, içeride bulunan saman balyaları ve odunlar yangından zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu
#Gündem

Hatay’da müstakil ev alevlere teslim oldu

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı
#Gündem

Çocuğunu almaya gitti, eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından vurularak ağır yaralandı

Kızıltepe’de sağanak yolları göle çevirdi
#Gündem

Kızıltepe’de sağanak yolları göle çevirdi