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Çilek tarlalarında kritik denetim! Ekipler sahaya indi, numuneler alındı

13.06.2026 - 15:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Konya Beyşehir'de sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi için düğmeye basıldı! Tarım müdürlüğü ekipleri, çilek hasadının yapıldığı sahalarda geniş çaplı bir inceleme başlattı.

1Çilek tarlalarında kritik denetim! Ekipler sahaya indi, numuneler alındı

Konya Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çilek üretimi yapılan arazilerde incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde, pestisit kalıntı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla üretim sahalarından çilek numuneleri alındı.

2Çilek tarlalarında kritik denetim! Ekipler sahaya indi, numuneler alındı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetim sürecinde yalnızca numune alınmakla kalınmadığı, aynı zamanda üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai ilaç kullanımı ve bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirme ve destek sağladı.Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

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