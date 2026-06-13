Çilek tarlalarında kritik denetim! Ekipler sahaya indi, numuneler alındı

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Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, denetim sürecinde yalnızca numune alınmakla kalınmadığı, aynı zamanda üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği belirtildi. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, zirai ilaç kullanımı ve bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirme ve destek sağladı.Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.