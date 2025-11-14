Kütahya Hisarcık’da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.11.2025 - 19:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Hisarcık-Emet karayolu Hisersan yol ayrımında meydana geldi. F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 otomobil, Hisersan yönüne döndüğü sırada, A.E.’nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.E., ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

