Kütahya Hisarcık’da iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Kaza öğle saatlerinde Hisarcık-Emet karayolu Hisersan yol ayrımında meydana geldi. F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 otomobil, Hisersan yönüne döndüğü sırada, A.E.’nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.E., ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.