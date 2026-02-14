Kuşadası'nda Sevgililer Günü'nde çöp kamyonu sevgi dağıttı

Haberin Devamı

Günün anlam ve önemine uygun olarak süslenen araç, hem görüntüsü hem de taşıdığı mesajla büyük beğeni topladı. Etkinliğin başlangıç noktası Kısmet Otel Kavşağı oldu. Buradan hareket eden ekipler, sahil şeridi boyunca ve kent merkezinde karanfil dağıtarak Sevgililer Günü'nü Kuşadalılar için unutulmaz bir ana dönüştürdü. Günlük rutininde temizlik hizmeti sunan araç, bu kez sevginin ve dayanışmanın sembolü olarak sokaklarda ilerledi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, esnaf ve yoldan geçenler, karşılarında karanfil uzatan belediye ekiplerini görünce hayretlerini gizleyemedi. Kimi çiçeği eşine uzattı, kimi çocuğuna verdi, kimi de hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Özellikle "Böyle farklı bir yaklaşımla Sevgililer Günü'nde çiçek alıyor olmak bizleri çok mutlu etti" sözleriyle duygularını dile getiren vatandaşlar, bu ince düşünceden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Vatandaşlar ayrıca, bu anlamlı organizasyon için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. Belediyenin yalnızca altyapı ve temizlik hizmetleriyle değil, sosyal ve insani dokunuşlarla da kent yaşamına değer kattığını belirten Kuşadalılar, uygulamanın birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Sevginin insanlık için ortak payda olduğu mesajını sokaklara taşıyan Kuşadası Belediyesi, bu özel günde hem çevre temizliğine dikkat çekti hem de küçük bir çiçeğin büyük mutluluklara vesile olabileceğini gösterdi.