Kuşadası'nda fren yerine gaza basınca, sitenin bahçesine yuvarlandı

06.02.2026 - 21:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan araç bir sitenin bahçesine yuvarlandı.

Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi Serkan Altınkaynak Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C. Yavuz’un kullandığı 09 APF 227 plakalı araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan bir sitenin içerisine düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

