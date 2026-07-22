Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

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Ürünün ortaya çıkış hikayesini ve amacını anlatan Ender Bayık, “Karpuz- peynir, yazın sıcaklarda herkesin yediği bir ikili. Ben de şarküteri esnafı olduğum için peynire daha güzel lezzet katabileceğimizi düşündüm. Arasına kuzukulağı ekleyerek karpuz ve peynir şeklinde bir sandviç oluşturduk. Bizim kültürümüzde zaten bu var. Ben de hem Yörük kültürümüz hem kendi has geleneklerimiz yürüsün diye böyle bir şey yaptım" diye konuştu. Hazırladığı paketli ürünlerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade eden Bayık, "Kutumuzu, poşetimizi güzel bir şekilde hazırladık. İnsanlara dağıtıyoruz sıcaklarda. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İnsanlar serinlesin diye böyle bir fikir sunduk" ifadelerini kullandı.