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GündemPlajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu
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Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

22.07.2026 - 11:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Aysu DURSUN-Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA)

Antalya'da 22 yaşındaki genç girişimci, yazın vazgeçilmez ikilisi karpuz ve peyniri sandviç haline getirerek dikkat çeken bir lezzete imza attı. Kentin yoğun noktalarında ücretsiz ikram edilen karpuz sandviçi, hem Antalyalıların hem de yabancı turistlerin beğenisini kazanırken, ilginç konseptiyle kısa sürede ilgi odağı oldu.

1Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

Antalya'da seyyar şarküteri esnafı Ender Bayık (22), yaz aylarında yoğun tüketilen karpuz ve peyniri bir araya getirerek hazırladığı 'karpuz sandviç'leri, kentin kalabalık bölgelerinde, plajda sıcaktan bunalanlara ikram ediyor.

2Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

Kentte şarküteri sektöründe 13 yaşından beri çalışan ve 2,5 yıldır kendi işini yürüten Ender Bayık, yaklaşık 3 hafta önce karpuz dilimlerinin arasına peynir ve kuzukulağı ekleyerek, yeni bir sandviç konsepti geliştirdi. Haftanın 3 günü kentin Işıklar, Kapalı Yol ve Konyaaltı Sahili gibi kalabalık noktalarına giden Bayık, paketlediği ürünleri kentin sıcağından bunalanlara ikram ediyor.

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3Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

Ürünün ortaya çıkış hikayesini ve amacını anlatan Ender Bayık, “Karpuz- peynir, yazın sıcaklarda herkesin yediği bir ikili. Ben de şarküteri esnafı olduğum için peynire daha güzel lezzet katabileceğimizi düşündüm. Arasına kuzukulağı ekleyerek karpuz ve peynir şeklinde bir sandviç oluşturduk. Bizim kültürümüzde zaten bu var. Ben de hem Yörük kültürümüz hem kendi has geleneklerimiz yürüsün diye böyle bir şey yaptım" diye konuştu. Hazırladığı paketli ürünlerden herhangi bir ücret talep etmediğini ifade eden Bayık, "Kutumuzu, poşetimizi güzel bir şekilde hazırladık. İnsanlara dağıtıyoruz sıcaklarda. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. İnsanlar serinlesin diye böyle bir fikir sunduk" ifadelerini kullandı.

4Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

Sahilde yerli halkın yanı sıra yabancı turistlerin de ürüne yoğun ilgi gösterdiğini ve tepsiyi görünce şaşırdıklarını belirten Ender Bayık, "Turistler tepsiyi elimde görünce 'Wow' diyor. Merak edip yanıma geliyorlar, ben de onlara ikram ediyorum. Lezzetini çok beğeniyorlar; böyle bir şeyin Türkiye'de olduğunu duyduklarında memnun kalıyorlar, yüzleri gülüyor. Onları öyle görünce biz de gülüyor, memnun kalıyoruz" dedi.

5Plajda ücretsiz dağıtıyor! Antalyalı gencin karpuz sandviçi turistlerin yeni gözdesi oldu

Yerleşik bir dükkan açıp açmayacağına dair sorular aldığını da kaydeden Bayık, "Şu an öyle bir düşüncem yok. Ama inşallah güzel ilerlersek ileriki zamanlarda olabilir" diye konuştu.