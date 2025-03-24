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Kuşadası sahilinde "tırtak" türünde yunus ölü bulundu

24.03.2025 - 17:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kuşadası sahilinde "tırtak" türünde yunus ölü bulundu

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Denizi mevkisinde kıyıda ölü yunus olduğu ihbarı alındı.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede 1,28 metre boyundaki yunusun ölü olduğunu belirledi.

Sürücü, tırtak yunusların denizlerdeki canlı çeşitliliği ve deniz ekosisteminin sağlıklı işleyişi açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Deri yüzeyindeki ağ izlerinden trol ağlarında hedef dışı av olarak yakalandığı düşünülmektedir. Çenesinin sol tarafında muhtemelen kesici bir aletle derin bir yara açıldığı ve kuyruğunun kesildiği görüldü. Birçok bölgede ciddi bir tehlike altında bulunan tırtak yunusları, nesli tükenme riskiyle karşı karşıyadır. Azalan tırtaklar için Ege Denizi çok önemlidir. Türün neslini devam ettirmesi açısından beslenip ürediği ve yavrularını büyüttüğü Kuşadası Körfezi onlar için hassas bölgedir." ifadelerini kullandı.

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