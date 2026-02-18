2026 Kurumsal ve resmi hayırlı Ramazanlar mesajları: Şirketler, kurumlar ve yöneticiler için ayetli ve dualı Hayırlı Ramazanlar tebrikleri
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle birlikte tebrik mesajları araştırılmaya başlandı. Şirketler, kamu kurumları ve yöneticiler için en prestijli ve anlamlı kurumsal Ramazan mesajları listesini hazırladık. İşte iş ortaklarınıza, müşterilerinize ve çalışanlarınıza gönderebileceğiniz ayetli, dualı ve resmi Ramazan tebrikleri...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Şirketler ve yöneticiler için en özel resmi Ramazan tebrik mesajlarını derledik. İşte ister e-posta, ister sosyal medya, isterseniz WhatsApp grupları için kullanabileceğiniz ayetli, dualı Ramazan tebrik mesajları...
AYETLİ VE DUALI RESMİ RAMAZAN MESAJLARI
"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." (Bakara, 183) Bu mübarek ayın feyzinin işlerinize bereket, hanelerinize huzur getirmesini dileriz. Hayırlı Ramazanlar.
"Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır..." Hadis-i Şerif'inin müjdesine nail olacağınız, sağlık ve afiyet dolu bir ay dileriz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz."
"Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun perçinlendiği mübarek Ramazan ayının; şahsınıza ve kurumunuza bereketler getirmesini temenni ederiz. İş ortaklığımızın huzur dolu bir iklimde devam etmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar."
"Değerli Mesai Arkadaşlarımız; Büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarımızın, Ramazan ayının bereketiyle taçlanmasını dileriz. Sabrın, paylaşmanın ve hoşgörünün ayı Ramazan-ı Şerif tüm ailemize mübarek olsun."
2026 KURUMSAL RAMAZAN TEBRİK KARTI NOTLARI
"Ramazan-ı Şerif’in huzur ve bereket getirmesi dileğiyle..."
"Paylaştıkça çoğalan bereketin ayı Ramazanınız mübarek olsun."
"Sağlık, afiyet ve huzur dolu bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ederiz."