Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Ekipler müdahele ediyor

Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.