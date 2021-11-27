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Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Ekipler müdahele ediyor

Son dakika haberi... Tuzla'da tersanede bulunan kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

27.11.2021 - 12:29 | | Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Ekipler müdahele ediyor

Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde saat 10.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kuru yük gemisinde korkutan yangın Ekipler müdahele ediyor

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kuru yük gemisinde korkutan yangın Ekipler müdahele ediyor

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Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Ekipler müdahele ediyor

Kuru yük gemisinde korkutan yangın! Ekipler müdahele ediyor

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