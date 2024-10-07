Kuru incir ihracatı 292 milyon dolara yükseldi! Türkiye ekonomisine büyük katkı

Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incir, ihracatta dünya lideri konumunu korumaya devam ediyor. Cennet meyvesi olarak da bilinen kuru incirin ihracatı her geçen gün yüzleri güldürürken, 2024 yılı sezonundaki ihracat rakamları da gözle görülür büyüme kaydetti. Türkiye, 2023/24 sezonunda 63 bin 762 ton kuru incir ihraç ederken, kuru incir ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 12’lik ilerlemeyle 259 milyon dolardan 292 milyon dolara çıktı.



Türkiye’nin kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, üreticiler, tüccarlar, üniversite, kamu ve ihracatçılar olarak işbirliği içinde hareket ederek 2023/24 sezonunda başarıyı yakaladıklarını vurguladı. Kuru incirde aflatoksin ve okratoksinden dolayı sorun yaşamamak için sektör olarak çiftçiden rafa doğru bir sistem kurmak için çalıştıklarını anlatan Işık; “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nde kontrol sıklığının artmaması için uzun yıllardır üreticilere kerevet ve ilek torbası dağıttık. 2023/24 sezonunda üreticilerden ürünü alan ihracatçı firmalarımızın kontrollerini yapabilmeleri için bütçe dahilinde UV lambalar satın alarak dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimize ayrıca ilek torbası dağıtımımızı sürdürdük. Kuru İncir Sektör Kurulumuzda sektörün tüm tarafları toplam kaliteyi artırmak adına çalışıyoruz” diye konuştu.



Kuru incirde 2024/25 sezonunun başladığını vurgulayan Işık, rekoltede 2023/24 sezonu benzeri bir rekolte beklediklerini kuru incir ihracatından 300 milyon dolar hedeflediklerini ifade etti.

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