Kurtulmuş TBMM’de Filistin oturumunu başlattı! "Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Özel Oturumu'nda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "İnsanlık cephesi, Gazze'deki masun halkın yanındadır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis'teki Filistin oturumundaki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum.Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

Bugün burada TBMM olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği yapıyoruz. Az sonra Abbas burada sizlere hitap edecek ve buradaki konuşması üzerinden Filistin'i bütün dünyaya bir kez daha anlatma fırsatı bulacaktır.

"Türkiye kayıtsız kalmadı"

Filistin davasına devlet ve millet olarak ortak bir destek duruşu sergilemiş ender ülkelerden biriyiz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz elinden gelen tüm güçle İsrail'e karşı mücadele etmeyi sürdürmektedir. İsrail'de Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına Türkiye kayıtsız kalmadı.

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On yıllar boyunca Filistin'de her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ancak mücadeleden vazgeçmeyen, direnen bütün mücahitleri saygıyla anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında tüm mücahitlerin mücadelesini rahmet ve şükranla anıyorum.