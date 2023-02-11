GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kameraya yansıdı
ABONE OL

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kameraya yansıdı

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi kurtarma ekibinden birkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

11.02.2023 - 13:11 | | İHA
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu. Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen’in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

    GÜNCEL HABERLER

    OHAL kararnamesi resmen yayımlandı! İşte kritik kararlar

    OHAL kararnamesi resmen yayımlandı! İşte kritik kararlar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye

    Demirören Medya’dan deprem bölgesine yardım

    Demirören Medya’dan deprem bölgesine yardım