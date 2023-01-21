Küresel ısınma arıları da etkiledi

Şırnak ve ilçelerinde her yıl binlerce bal arı kovanı kışlıklara bırakılıyor, arılar 5 ay boyunca kış uykusuna yatıyordu. Kış aylarında sadece yüksek rakımlı bölgelere yağan kar sıcak havaların etkisiyle eriyince bal arıları sadece bir gün kış uykusunda kaldı. Ballarını tüketen arılar kış aylarında uyuması gerekirken dışarı çıkmayı tercih etti. Aç kalan bal arılarına besiciler takviye kek ve bal verdi.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde bu yıl kar yağmayınca bal arıları kış uykusuna yatmadıkları için aç kaldı. Stok için kovanlarda bırakılan ballar tükenince arılar aç kaldı. Arıcılar aldıkları bal ve keklerle takviye yem vermeye başladı. Arıcı Serdar Gökçe kış gelmediği için bal arılarının çoğunun telef olduğunu ifade etti. Gökçe, "Yıllardır bu vakitlerde kar yağıyordu bal arıları kış uykusuna yatıyordu. Ancak bu yıl kar yağmadığı için bal arıları erken uyandı. Bir günlük kış uykusundan uyanıp dışarı çıktılar’’ dedi.