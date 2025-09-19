GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKüre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi
HaberlerGündem Haberleri Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

19.09.2025 - 15:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

Bartın ve Kastamonu sınırları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, yeni bir bitki türü keşfedildi. Yeni endemik türün, 'Paflagonya Belumotu' adıyla literatüre girdiği açıklandı.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen ve 37 bin 753 hektarlık alanıyla dikkat çeken Küre Dağları Milli Parkı'nda yapılan keşif, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bilimsel adı 'Cynanchica paphlagonica' olan 'Paflagonya Belumotu', Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Horma Kanyonu'nda keşfedildi.

İsmini, bulunduğu bölgenin antik adı Paflagonya'dan alarak 'Paflagonya Belumotu' olarak literatüre kazandırıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) öncelikli koruma bölgelerinden Karadeniz Nemli Karstik Ormanları'nda yetişir. Kökboyasıgiller familyasından gelen bu bitki; sarı ve gösterişli çiçeklere sahip, narin yapıda, odunsu kökleriyle dikkat çekiyor. Kayalık alanlarda yetişir" denildi.

Güncel Haberler

Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasında
#Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu, dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasında

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi
#Gündem

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

53 yıl önce başladı! Günde 12 saat çalışıyor: Edirne’de yılın ahisi seçildi
#Gündem

53 yıl önce başladı! Günde 12 saat çalışıyor: Edirne’de yılın ahisi seçildi