GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
HaberlerGündem Haberleri Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak
ABONE OL

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

07.07.2022 - 09:43 |
Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

GÜNCEL HABERLER

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 9 ay sonra ilk kez oldu! Peş peşe tahminler! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 9 ay sonra ilk kez oldu! Peş peşe tahminler! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

İsrail'den flaş Türkiye açıklaması!İmzalar atılacak, 71 yıl sonra bir ilk...

İsrail'den flaş Türkiye açıklaması!İmzalar atılacak, 71 yıl sonra bir ilk...

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak