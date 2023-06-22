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Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilgili yönetmelik uyarınca bir dizi tedbirler aldı.

22.06.2023 - 14:17 | | HABER MERKEZİ
Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı süresinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi konuları hakkında tedbirler alındı. Bu kapsamda Bakanlık denetim ekipleri Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacağı bilgisi aktarıldı.

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“ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KONULACAK”

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alından tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

“KURBAN KESİM YERLERİNDE KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK”

Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

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