Kurban Bayramı hareketliliği! 850 kilogramlık tosun 340 bin liraya alıcı buldu

Türkiye'de simental ırkında önde gelen şehirler arasında yer alan Kastamonu'da canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle hareketlilik yaşanıyor. Farklı illerden kente gelen vatandaşlar hayvan pazarında hareketlilik oluşturuyor. Hayvan sahipleriyle kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Pazarın gözdesi 850 kilogramlık "Polat" isimli tosun 340 bin TL'ye alıcı buldu.

340 bin liraya kurbanlık alan Hakkı Sevdiyar, "850 kilogram geliyor danamız, 340 bin TL'ye aldık. İsmini de 'Polat' koyduk. İnşallah bundan kurban olur. Buğday, arpa ile doğal beslenmiş. Hayvanı İstanbul Sultangazi'ye götüreceğiz" dedi.



"Satış noktasında her şey şu anda iyi"

Daday ilçesinde hayvancılık yapan Okan Çiftçi ise kurbanlık hayvanlara talebin fazla olduğunu dile getirerek, "Bu yıl her şeye zam geldi. Kurbanlıkların fiyatı da aynı şekilde yükseldi. Baskül fiyatı 350-400 liradan alıcı buluyor. Kesim ya da bakım için alım olursa daha yüksek fiyattan satımı yapılıyor. Fiyatlar Kurban Bayramı'na kadar bu şekilde devam edecek. Satışlarımız iyi, talep var. Önümüzdeki hafta İstanbul'a kurbanlık götüreceğiz. İstanbul'daki müşterilerimiz de bizleri arıyorlar. Satış noktasında her şey şu anda iyi" şeklinde konuştu.

164 bin TL'ye kurbanlık hayvan satışı yapan Necati Demirbaş da, "3-4 yıl önce bu fiyatlarla 3-4 tane kurbanlık hayvan alınıyordu, fakat şimdi bir tane alınabiliyor. Yine de şükürler olsun, satışlarımız oluyor, insanlar alıyor, bizler de hayvan beslemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.