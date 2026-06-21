Erzurum'da sayıları rekor kızı: Yüzde 26 oranında arttı
Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı son bir yılda 10 bin 383 artarak 156 bin 433'e yükseldi. Kentte en dikkat çekici artış ise motosiklet sayısında yaşandı. Bir yılda motosiklet sayısı yaklaşık yüzde 26 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında 146 bin 50 olan Erzurum'daki motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 156 bin 433'e ulaştı. Böylece kentteki araç sayısı bir yılda yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.Erzurum'da en fazla sayıya sahip taşıt grubu otomobiller oldu. Geçen yıl Mayıs ayında 74 bin 635 olan otomobil sayısı, bu yılın aynı döneminde 80 bin 293'e yükseldi. Otomobil sayısındaki artış 5 bin 658 olarak kayıtlara geçti.
Veriler, Erzurum'da en hızlı büyüyen taşıt grubunun motosikletler olduğunu ortaya koydu. Geçen yıl 7 bin 555 olan motosiklet sayısı, bir yılda 1 bin 967 artarak 9 bin 522'ye ulaştı. Yaklaşık yüzde 26'lık artış oranı, diğer taşıt gruplarının oldukça üzerinde gerçekleşti.
Otobüs sayısı da artış göstererek 1 bin 300'den 1 bin 398'e yükselirken, özel amaçlı araç sayısı 769'dan 818'e çıktı. Traktör sayısı ise 22 bin 185'ten 22 bin 782'ye yükselerek kırsal kesimdeki hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Öte yandan Erzurum'da sayısı azalan tek taşıt grubu minibüsler oldu. 2025 yılı Mayıs ayında 2 bin 348 olan minibüs sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 2 bin 336'ya gerileyerek 12 adetlik düşüş kaydetti.