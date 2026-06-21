Erzurum'da sayıları rekor kızı: Yüzde 26 oranında arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Mayıs ayında 146 bin 50 olan Erzurum'daki motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Mayıs ayında 156 bin 433'e ulaştı. Böylece kentteki araç sayısı bir yılda yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.Erzurum'da en fazla sayıya sahip taşıt grubu otomobiller oldu. Geçen yıl Mayıs ayında 74 bin 635 olan otomobil sayısı, bu yılın aynı döneminde 80 bin 293'e yükseldi. Otomobil sayısındaki artış 5 bin 658 olarak kayıtlara geçti.