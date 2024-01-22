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Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi

Sivas'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağıyla basan başkan adaylarından S.K.'ye, ev hapsi cezası verildi. Adliye çıkışı açıklama yapan S.K., "Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm başıma koydum. Bir anlık kızgınlıkla, elimi koyacağıma, ayağımla bastım bilinçsizce yaptım" dedi.

22.01.2024 - 13:32 |
Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi

Olay, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağıyla bastı. Bu anlar, camideki dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ye camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'Dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., mahkemedeki duruşmasında, "Normalde 3 kez öpüp başıma koyup el basacaktım. Bir an kendimi kaybettim ve ayağımla bastım" dedi.

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S.K.'ye, 'Dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi cezası verildi. SK. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım" dedi.

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