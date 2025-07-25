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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı var mı, başvuru şartları neler gibi sorular, bakanlığın ilgili bölümünde çalışmak isteyenlerin cevabını merak ettiği konulardan biri. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın belirli bölümlerinde farklı iş kolları için personel alımı ilanları yayınlıyor. Peki bu yıl herhangi bir personel alımı var mı? Başvuru yapmak için istenen şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı var mı?

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından yayınlanan personel alım ilanları şu şekilde:

Uludağ Alan Başkanlığı Personel Alım İlanı (20.06.2025)

130 Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Adayları Hakkında Duyuru (24.07.2025)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı

Bu ilanlar geçmiş tarihli olup, şu an için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni bir personel alım duyurusu bulunmuyor. Ancak resmi internet sitesi ve kamu iş ilan platformları takip edilerek güncel duyurular kontrol edilebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru şartları, iş kollarına (pozisyonlara) göre önemli ölçüde değişkenlik gösteriyor. Bu farklılıklar, özellikle özel şartlar kapsamında belirtilen eğitim, sertifika, fiziksel yeterlilik ve mesleki deneyim gerekliliklerinde kendini gösteriyor. İşte genel bir bilgilendirme:

Eğitim seviyesi ve branş farklılıkları

Bazı pozisyonlar (örneğin Sahne Kunduracısı, Sahne Marangozu) için ilkokul mezuniyeti yeterliyken, diğerleri (örneğin Kartonpiyer, Butafor) için en az lise mezuniyeti aranıyor.

Üniversite mezuniyeti gerektiren pozisyonlar da bulunuyor (örneğin Sahne Terzisi için tekstil/modayla ilgili lisans bölümleri veya Kaşör için Güzel Sanatlar Heykel bölümü).

Mesleki yeterlilik ve sertifika zorunlulukları

Ustalık/kalfalık belgesi: Sahne kunduracısı, sahne marangozu gibi pozisyonlarda mesleki belge (ustalık/kalfalık) şartı bulunurken, diğerlerinde (örneğin büro personeli) böyle bir gereklilik yok.

Sahne kunduracısı, sahne marangozu gibi pozisyonlarda mesleki belge (ustalık/kalfalık) şartı bulunurken, diğerlerinde (örneğin büro personeli) böyle bir gereklilik yok. Özel sertifikalar: Çiçekçi-Şapkacı pozisyonu için dikiş makinesi kullanımına dair sertifika isteniyor.

Fiziksel ve sağlık şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için boy/kilo oranı gibi kesin kriterler belirtilirken, sahne mekanikçisi veya temizlik personeli gibi pozisyonlar için farklı sağlık raporları (örneğin "ağır işlerde çalışabilir" raporu) talep ediliyor.

Puan türü ve KPSS şartları

Pozisyonların KPSS puan türleri de değişiklik gösteriyor:

Lisans mezunları için KPSSP3,

Önlisans mezunları için KPSSP93,

Lise mezunları için KPSSP94 puanı geçerli.

Başvuru şartları, pozisyonun teknik/mesleki niteliğine göre özelleştirilmiş durumda. Adayların, ilgilendikleri pozisyonun özel şartlarını dikkatle incelemesi ve belgelerini buna göre hazırlaması kritik önem taşıyor. Bu çeşitlilik, her rolün kendine has iş tanımı ve gerekliliklerini yansıtıyor.

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NOT: Bu şartların, 2025 yılı için yayınlanan personel alımı ilanları için belirlenen başvuru şartlarına ait olduğu unutulmamalı.