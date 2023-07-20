Kuduz sebebiyle ölen mimar ile ilgili flaş detay! Kardeşi anlattı

Şanlıurfa’da evinde beslediği Sibirya kurdunun ısırdığı 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray’ın, ısırıldıktan sonra 4 doz kuduz aşısı olduğu anlaşıldı. Ancak aşıya rağmen Seray’ın hayatını kaybetmesi soru işaretlerine neden oldu. Kardeşinin anlatımına göre Seray, başından, boynundan ve bileğinden ısırıldıktan hemen sonra kuduz riskine karşı aşılarını yaptırdı. Seray’ı ısıran köpeğin de aşıları tamdı. Uzmanlar ise, baş bölgesinden ısırılma durumunda aşıya rağmen ölümlerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İHMAL İDDİASI

Siverek’te yaşayan 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray, 12 Haziran’da köpeğinin ısırması sonucu kuduz nedeniyle hayatını kaybetti. Seray’ın, köpek saldırısından hemen sonra gidip 4 doz aşı yaptırdığı öğrenildi. Ancak aşı olmasına rağmen Seray, ısırıldıktan tam 1 ay sonra kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Milliyet'in haberine göre; Olay ile ilgili açıklamalarda bulunan genç mimarın kardeşi Kenan Seray, kardeşinin ihmal sonucu öldüğünü öne sürdü. Seray, “Lütfü’nün 13 aylık iki tane Sibirya kurdu vardı. 1 aylıkken sahiplenmişti ve her iki köpeğin de aşıları tamdı. Köpek ısırdıktan hemen sonra aynı gün içerisinde gidip aşılarını oldu. Ancak kendini kötü hissedince 4 kez tekrar hasteneye gidiyor. Hastanede soğuk algınlığı olabileceği söyleniyor. En son Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğinde de, su ve ışıktan ürktüğünü söyleyip, ‘Acaba kuduz muyum?’ diyor. Ancak yine müdahale yapılmıyor. Bunun üzerine ben kardeşimi alıp, Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüm. Acil Servis’te direkt kan alındı.

BAŞINDAN, BOYNUNDAN, BİLEĞİNDEN

Kan sonuçlarında bir şeylerin ters gittiği ve kuduz olabileceği söylendi. Oradan bizi Medical Point’e sevk ettiler. 10 gün burada tedavi gördü ve 12 Temmuz’da hayatını kaybetti. Kardeşimin ihmal sonucu öldüğünü düşünüyorum. Kardeşim başından, boynundan ve bileğinden ısırılmıştı. Bu durumda kardeşime aşının yanı sıra immünoglobülin denilen antikorun da verilmesi gerekiyordu. Ancak bunlar verilmediği gibi 4 kez hasteneye gidiyor ve her seferinde eve gönderiliyor. Isıran köpek, belediye tarafından öldürüldü. ‘Ama belediye köpeğiniz kendiliğinden öldü’ bilgisini paylaştı. Diğer köpek de yine belediye tarafından karantinaya alınmış” diye konuştu.

‘YÜZDE 100 DEĞİL’

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul, kuduz şüphesi sonrası uygulanan tedavide yüzde yüz başarıya ulaşılamayacağını belirterek, “Aşılama sonrası virüse maruz kalan direkt kurtulacak diye bir şart yoktur. Bu nedenle, kuduz olduğundan şüphelenilen bir hayvan tarafından ısıralan bireylere aynı zamanda antikor tedavisi yapılır. Deri altına, cilt içine, kas dokularına, ısırmanın meydana geldiği yerlere antikor verilir. Bunlar ithal edilen biyolojik maddelerdir. Isırılan kısım başa ve beyne ne kadar yakınsa risk de o kadar yükseliyor” dedi.

ANTİKOR TEDAVİSİ

Kuduz immünglobulini, kuduz ile karşı karşıya kalma riski yüksek olan insanlara, maruz kalırlarsa korunmaları amacıyla yapılır. Eğer uygun zamanda hastalığa maruz kaldıktan sonra bir kişiye verilirse hastalığı önleyebilir.