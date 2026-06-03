Küçükçekmece'de tekne alabora oldu: O anlar kameraya takıldı
03.06.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir tekne alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Gölde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi. Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı.
Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.