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Küçükçekmece'de tekne alabora oldu: O anlar kameraya takıldı

03.06.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Küçükçekmece'de tekne alabora oldu: O anlar kameraya takıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir tekne alabora oldu. Kayıkta bulunanlar çevredeki kişiler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kanarya Sahili Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Gölde etkili olan rüzgar nedeniyle bir kayık devrildi. Bu sırada gölde bulunan diğer tekne sahipleri alabora olan kayıktan suya düşerek mahsur kalan kişileri kurtardı.

Küçükçekmecede tekne alabora oldu: O anlar kameraya takıldı

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olayda yaralanan ya da boğulan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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