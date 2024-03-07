Küçükçekmece'de korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, çatı alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.