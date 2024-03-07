GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'de korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı
ABONE OL

Küçükçekmece'de korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.03.2024 - 13:13 | | Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de korkutan yangın! Binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi'nde, saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında, çatı alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Küçükçekmecede korkutan yangın Binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLER

Evlilik kredisiyle ilgili dikkat çeken gelişme! 4 bin 815 çift başvurdu

Evlilik kredisiyle ilgili dikkat çeken gelişme! 4 bin 815 çift başvurdu
Dedektif gibi 69 gün iz sürdüler! Sahibine teslim ettiler

Dedektif gibi 69 gün iz sürdüler! Sahibine teslim ettiler
Yüzde 100'lük zammı kabul etmeyen kiracısının elektriğini kestirdi! Kabusu yaşattı

Yüzde 100'lük zammı kabul etmeyen kiracısının elektriğini kestirdi! Kabusu yaşattı