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Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 2 yaralÄ±

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'de silahlÄ± kiÅŸi, bir kahvehaneye ateÅŸ aÃ§tÄ±. Â SaldÄ±rgan hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±. Kahvehanedeki iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± anÄ±, gÃ¼venlik kameralarÄ±nca saniye saniye kaydedildi. Â

17.01.2022 - 01:13 | | Ã–mer Ã‡ETÄ°NASLAN / Ä°STANBUL,(DHA)
Küçükçekmece'de kahvehaneye silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 2 yaralÄ±

Olay, saat 21.10 sÄ±ralarÄ±nda, Kanarya Mahallesi BozdoÄŸan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. KimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi, kahvehanenin Ã¶nÃ¼nden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, iÃ§eriye doÄŸru ateÅŸ aÃ§tÄ±. KurÅŸunlarÄ±n isabet etmesi sonucu, kahvehanedeki iki kiÅŸi bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rgan olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±rken, kahvehanedekiler de sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Yaralanan iki kiÅŸi, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â 

SALDIRI ANI KAMERADAÂ 

YaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± anÄ±, gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, sokaÄŸÄ±n kÃ¶ÅŸesinden dÃ¶nen silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n kahvehaneye Ã¶nÃ¼nden koÅŸarak geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, iÃ§eriye doÄŸru defalarca ateÅŸ ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kahvehanenin iÃ§inde bulunan gÃ¼venlik kamerasÄ±nda ise silah sesinin duyan vatandaÅŸlar masalarÄ±n altÄ±na saklanÄ±yor. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda, kapÄ±ya yakÄ±n olan iki kiÅŸinin bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± ve sekerek gÃ¼venli bir yere geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kahvehanedeki vatandaÅŸlar da hÄ±zla sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Â 

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