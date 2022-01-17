Olay, saat 21.10 sÄ±ralarÄ±nda, Kanarya Mahallesi BozdoÄŸan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. KimliÄŸi belirsiz bir kiÅŸi, kahvehanenin Ã¶nÃ¼nden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, iÃ§eriye doÄŸru ateÅŸ aÃ§tÄ±. KurÅŸunlarÄ±n isabet etmesi sonucu, kahvehanedeki iki kiÅŸi bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rgan olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸÄ±rken, kahvehanedekiler de sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±. Yaralanan iki kiÅŸi, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

SALDIRI ANI KAMERADAÂ

YaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± anÄ±, gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, sokaÄŸÄ±n kÃ¶ÅŸesinden dÃ¶nen silahlÄ± saldÄ±rganÄ±n kahvehaneye Ã¶nÃ¼nden koÅŸarak geÃ§tiÄŸi sÄ±rada, iÃ§eriye doÄŸru defalarca ateÅŸ ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kahvehanenin iÃ§inde bulunan gÃ¼venlik kamerasÄ±nda ise silah sesinin duyan vatandaÅŸlar masalarÄ±n altÄ±na saklanÄ±yor. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda, kapÄ±ya yakÄ±n olan iki kiÅŸinin bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± ve sekerek gÃ¼venli bir yere geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kahvehanedeki vatandaÅŸlar da hÄ±zla sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Â