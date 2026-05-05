Küçükçekmece'de kahvehane baskını! 3 kişi yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanenin önünde duran İbrahim Ç., Eyüp Ç. ve Kıyas Ç.'ye maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'MASKELİLERDİ YAYA OLARAK KAÇTILAR'

Saldırıyı görenlerden Emre Çakır, "Olaydan yarım saat önce 3 kişi buradaydı, sokaktan 2 tane genç geldi bir anda sıkmaya başladılar. 3 kişi yaralandı, saldırganlar sonra kaçtı. Yaralılardan biri diz kapağından diğeri ayak parmağından bir diğer kişi ise ayağından vuruldu. Birilerine karşı saldırı oldu mekana değil. Maskelilerdi yaya olarak kaçtılar" dedi