SON DAKİKA: 12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurlarını kapsayan düzenleme var mı? İşte dikkat çeken detaylar

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KESİNLEŞMİŞ BİR AF VEYA CEZASIZLIK DÜZENLEMESİ VAR MI?



Şu an itibarıyla kamuoyuna açıklanan bilgiler arasında IBAN mağdurları için doğrudan genel af, davaların tamamen düşmesi veya koşulsuz cezasızlık sağlayacak kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı gibi 22 Haziran 2026 günü yayınlanan 12. Yargı Paketi içeriğine de eklenmemiştir.



Bu nedenle sosyal medyada yer alan "bütün IBAN mağdurları beraat edecek", "tüm dosyalar kapanacak" veya "cezalar tamamen kaldırılıyor" şeklindeki paylaşımlar mevcut aşamada doğru değil.