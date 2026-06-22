SON DAKİKA: 12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurlarını kapsayan düzenleme var mı? İşte dikkat çeken detaylar
12. Yargı Paketi kapsamında IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme yer aldı mı? Banka hesabını kullandırdığı gerekçesiyle yargılanan kişiler için yeni bir adım atılıyor mu? Hesap kiralama, IBAN kullandırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan binlerce vatandaşın merakla beklediği düzenleme paket metninde bulunuyor mu? 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulmasının ardından gözler özellikle kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen dosyalara çevrildi. İşte son dakika gelişmeleri ve düzenlemeye ilişkin öne çıkan ayrıntılar.
12. Yargı Paketi'nde IBAN mağdurlarına yönelik düzenleme var mı? Banka hesabını kullandırdığı gerekçesiyle yargılanan binlerce kişinin beklediği değişiklik yasalaşacak mı? Hesap kiralama, IBAN kullandırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen dosyalarda yeni bir dönem mi başlayacak? Meclis'e sunulan 12. Yargı Paketi'nin ardından kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen vatandaşların durumuna ilişkin düzenlemeler yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Pakete ilişkin açıklamalar ve değerlendirmeler, bu alandaki mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bazı adımların masada olduğunu ortaya koyarken, gözler şimdi TBMM'de yürütülecek yasama sürecine çevrildi.
12. YARGI PAKETİ'NDE IBAN MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME BULUNDU MU?
Meclis gündemine gelen 12. Yargı Paketi'nde, IBAN mağdurlarını ilgilendiren bir düzenleme başlığının gündemde olmadığı görülüyor. Özellikle banka hesabını veya IBAN bilgisini üçüncü kişilere kullandırdığı gerekçesiyle ağır ceza tehdidiyle karşılaşan kişilere yönelik hukuki değişikliklerin 12. Yargı Paketi'nde olması bekleniyordu ama yayınlanan pakette bu konuyu kapsayan bir düzenleme olmadığı görüldü.
Son dönemde artan dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında, hesabını kullandırdığı iddia edilen ancak suç organizasyonunun asli unsuru olmadığını savunan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bazı yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.
IBAN MAĞDURLARI NEDEN GÜNDEMDE?
Son yıllarda birçok kişi, hesabına gelen para transferleri veya başka kişilere banka hesabını kullandırması nedeniyle nitelikli dolandırıcılık dosyalarına dahil edildi. Özellikle gençler, öğrenciler ve maddi sıkıntı yaşayan bazı vatandaşların küçük komisyonlar karşılığında hesaplarını kullandırdığı, sonrasında ise ağır ceza davalarıyla karşı karşıya kaldığı yönündeki tartışmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Bu nedenle hukuki çevrelerde uzun süredir "IBAN mağdurları" olarak adlandırılan kesim için özel bir düzenleme yapılması talep ediliyordu.
KESİNLEŞMİŞ BİR AF VEYA CEZASIZLIK DÜZENLEMESİ VAR MI?
Şu an itibarıyla kamuoyuna açıklanan bilgiler arasında IBAN mağdurları için doğrudan genel af, davaların tamamen düşmesi veya koşulsuz cezasızlık sağlayacak kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı gibi 22 Haziran 2026 günü yayınlanan 12. Yargı Paketi içeriğine de eklenmemiştir.
Bu nedenle sosyal medyada yer alan "bütün IBAN mağdurları beraat edecek", "tüm dosyalar kapanacak" veya "cezalar tamamen kaldırılıyor" şeklindeki paylaşımlar mevcut aşamada doğru değil.
12. YARGI PAKETİ'NİN TEMEL AMACI YARGILAMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK!
12. Yargı Paketi Meclis'e gelmeden önce tartışmaların odağında IBAN mağdurlarıyla ilgili düzenleme vardı. Binlerce kişinin yakından takip ettiği süreçte, hesap kullandırma nedeniyle yargılanan vatandaşların durumuna ilişkin yeni hukuki çerçevenin önümüzdeki süreçte yeniden tartışmaların odağında olacağı görülüyor.
Teklifin genel amacı:
Yargılamaları hızlandırmak,
Mahkemelerin iş yükünü azaltmak,
Dijital yargı uygulamalarını yaygınlaştırmak,
Adalete erişimi kolaylaştırmak,
İcra ve dava süreçlerini sadeleştirmek,
İstinaf ve temyiz mekanizmalarını yeniden düzenlemek.
Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 12. Yargı Paketi, TBMM'deki komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul gündemine gelecek ve kabul edilmesi halinde birçok alanda yeni bir dönemi başlatacak.