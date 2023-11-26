GÃ¼ltepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlÄ± bina riskli olduÄŸu gerekÃ§esiyle yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce boÅŸaltÄ±ldÄ±. KolonlarÄ± patlayan kiriÅŸleri dÃ¶kÃ¼len bina tehlike saÃ§maya baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¶kmek Ã¼zere olan binanÄ±n Ã¶nÃ¼nden her gÃ¼n yÃ¼zlerce kiÅŸi ve araÃ§ geÃ§iyor. Mahalle sakinleri geÃ§en sÃ¼reye raÄŸmen hala yÄ±kÄ±m yapÄ±lmamasÄ±na tepki gÃ¶steriyor. Mahalle sakinleri terk edilen binada madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtiyor. Mahalle sakinlerinden Ahmet Keskin, "Bir aydÄ±r bina bu ÅŸekilde. Buradan Ã§oluk Ã§ocuk geÃ§iyor tedirgin oluyoruz. SonuÃ§ta yÄ±kÄ±lmasÄ± gereken bir bina. Biz belediyeden bunu talep ediyoruz" dedi.

"BELEDÄ°YEDEN ONAY BEKLÄ°YORUZ" Ä°DDÄ°ASI

Telefonla bilgi veren bina sahibi Recai Ã‡akÄ±r ise, â€œBina inÅŸaat firmasÄ±na devredildi. Benim sorumluluÄŸumdan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda. Belediye Ã¶lÃ§Ã¼m yaptÄ±. Ã‡Ã¼rÃ¼k Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen belediye yÄ±kÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde izin vermedi. Ben de inÅŸaat firmasÄ±yla anlaÅŸtÄ±m. Ama yÄ±kÄ±lmasÄ± iÃ§in belediyeden onay bekliyoruz. BinanÄ±n Ã¶n kolonunda hasar var. Alttan su aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in patlamÄ±ÅŸ. BinanÄ±n demirlerini ise anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m mÃ¼teahhit sÃ¶kmÃ¼ÅŸ. Ben binadan 15 gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±m. GeÃ§en hafta geldiÄŸinde sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼m. Durum benden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de bir mÃ¼dahale yapamÄ±yorum" dedi.Â

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MUHABÄ°R BÄ°LGÄ° VERÄ°NCE Ã–NLEM ALINDI

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Belediyesi yetkilileri ise binanÄ±n durumuyla ilgili kendilerinde bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken bina sahibine ceza kesilip yÄ±kÄ±m iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BasÄ±nÄ±n bilgi vermesi Ã¼zerine belediye ekipleri mahalleye gelerek bina Ã§evresinde Ã¶nlem aldÄ±.

MAHALLE SAKÄ°NLERÄ° TEDÄ°RGÄ°N

Ã‡evresinde hiÃ§ bir Ã¶nlem alÄ±nmayan binadan dolayÄ± mahalle sakinleri de tedirgin. Mahalle sakinlerinden Ahmet Keskin, "Bir aydÄ±r bina bu ÅŸekilde. Buradan Ã§oluk Ã§ocuk geÃ§iyor tedirgin oluyoruz. SonuÃ§ta yÄ±kÄ±lmasÄ± gereken bir bina. Biz belediyeden bunu talep ediyoruz" dedi. Kaan Duran ise, "Bu binanÄ±n biran Ã¶nce yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ okula sabahlarÄ± buradan gidiyorum. Sabah karanlÄ±k olabilir, gÃ¶remeyebilirim. Bir ÅŸey dÃ¼ÅŸerse baÅŸÄ±ma can gÃ¼venliÄŸim tehlikede. Hemen yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.Â

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"MADDE BAÄžIMLILARI Ä°Ã‡ERÄ°YE GÄ°RÄ°YORLAR"

Kerim BartÄ±doÄŸdu, "Ã‡evremizde madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± var. Ä°Ã§eriye giriyorlar. RahatsÄ±z oluyoruz. Ä°Ã§eriye girip kalÄ±yor tinerciler. UyuÅŸturucu kullananlardan genel Ã§evre olarak rahatsÄ±z oluyoruz. YÄ±kÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor ama ne zaman olduÄŸu belli deÄŸil. Ä°nÅŸallah yÄ±kÄ±lÄ±r" dedi. Poyraz MevlÃ¼te, "Arkamda gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduÄŸunuz binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± gerekiyor. Burada esnafÄ±z. AltÄ±ndan insanlar geÃ§iyor. Beton yÄ±kÄ±labilir. KiriÅŸleri saÄŸlam durmuyor. TorbacÄ±lar geceleri orada takÄ±lÄ±yor. Ã‡ok rahatsÄ±z oluyoruz. YÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu. Mahalle sakini Kadir Can Ãœnal, "Ben bu mahallede oturuyorum. ÃœÃ§ senedir buradayÄ±m. Zaten bayaÄŸÄ± eski bir binaydÄ±. YÄ±kÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Ä°Ã§ini boÅŸalttÄ±lar. Karot aldÄ±lar sanÄ±rÄ±m. YanÄ±ndan geÃ§erken dikkatimizi Ã§ekti. Yani Allahtan bir vatandaÅŸÄ±mÄ±za bir ÅŸey olmadan zabÄ±ta geldi ve Ã§evresini korkuluklarla kapattÄ±. Yoksa gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ±ydÄ±. Ama yine de yetersiz. Biran Ã¶nce yÄ±kÄ±lÄ±p buranÄ±n temizlenmesi gerekiyor" dedi.Â Â

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