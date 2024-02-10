Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Olayda 32 yaşındaki E.G.D. isimli kadın yaralanırken, saldırganlar olay sonrası kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemi alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.



Saldırı sonrası olay yerine İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu geldi. Emniyet güçleri, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’na gitti.



Öte yandan, olay anında dernek içerisinde olan Ali Sarıyar isimli vatandaşın aracına kurşun isabet etti. Ali Sarıyar, "İçerideki arkadaşlar ile beraber hepimiz yerde kaldık. Yoldan geçen bir genç kızın vurulduğunu duyduk. Şu anda durumlarını bilmiyorum. Ben ‘yatın’ diye bağırdım. Ondan sonra herkes yatış pozisyonu aldı. İçeride 1-2 dakika kaldık” dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİLAHLI SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yapılan saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

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Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

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BAKAN TUNÇ: KÜÇÜKÇEKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." diye konuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EMNİYETİMİZ İŞİN BAŞINDADIR

CNN TÜRK'e bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Hepimize geçmiş olsun. En önemli konulardan bir tanesi seçim güvenliği. Yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Emniyetimiz işin başındadır. Türkiye her zaman olduğu gibi sokakları güvenli bir şekilde bu seçim sürecini de başarıyla tamamlayacaktır. Bundan hiçbir şüphe yoktur. Türkiye'nin demokrasisi sağlamdır. Son derece üzüntülüyüz. Şundan hiçkimsenin kuşkusu olmasın sokaklarda meydanlarda seçim çalışmaları en güvenli şekilde yapılmaya devam edecektir. Emniyet güçlerinin çalışmalarının tamamlanması lazım. Türkiye bunları engelleyecek kabiliyettedir. Emniyet güçlerinin çalışmasını bekleyelim. Türkiye güvenli bir ülkedir.

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MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde Mardinliler Buluşması programında silahlı saldırı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Murat Kurum, "Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadise ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diyor, Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada, silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Ebru Güneş yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "10.02.2024 tarihinde Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.