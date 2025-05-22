Kritik MGK sona erdi! 8 maddelik bildiride terörsüz Türkiye vurgusu

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Toplantı Sonrası İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan MGK Bildirisi'nde," PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

Bildiride, Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirildiği tasfiye sürecinin her aşamasının hassasiyetle takip edilmesine, terörün ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasına, milletin birlik ve beraberliğinin tahkim edilerek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşılmasına yönelik kararlılığın vurgulandığı belirtildi. Toplantıda müşterek coğrafyanın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşular Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edildiği belirtildi. Ayrıca güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgenin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı kaydedildi. Bildiride Suriye'deki gelişmeler ve son durumun ele alındığı Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

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Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Gazze'de soykırım ve işgalini sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilen bildiride; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

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Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiselerin de görüşüldüğü toplantıda Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği kaydedilen bildiride, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara buluculuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir" denildi.