Kritik güzergâh 5 ay ulaşıma kapalı! Alternatif güzergâh açıklandı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan-Ardanuç Karayolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip Ardahan-Ardanuç Karayolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarını kullanacak.