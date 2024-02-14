GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
ABONE OL

Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Rusya'da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye'yi ziyaret edebileceği duyuruldu.

14.02.2024 - 17:28 |
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya lideri Vladimir Putin'in Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti bir başka tarihe ertelendi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Putin, Rusya’da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edebilir" ifadesi kullanıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat geçtiğimiz hafta "Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi." bilgisini duyurdu. Bir önceki ertelemenin sebebinin Rusya'daki seçim takvimi olduğu ifade edildi. Rus liderin Türkiye'ye ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşmesi bekleniyordu.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Mısır ile yeni dönem! Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

    Mısır ile yeni dönem! Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık

    Bitcoin yine rekor kırdı! 1 trilyon dolar sınırını aştı

    Bitcoin yine rekor kırdı! 1 trilyon dolar sınırını aştı

    Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

    Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama