Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Rusya lideri Vladimir Putin'in Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti bir başka tarihe ertelendi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Putin, Rusya’da Mart ortasında yapılacak seçimlerden önce Türkiye’yi ziyaret edebilir" ifadesi kullanıldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat geçtiğimiz hafta "Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi." bilgisini duyurdu. Bir önceki ertelemenin sebebinin Rusya'daki seçim takvimi olduğu ifade edildi. Rus liderin Türkiye'ye ziyaretinin 12 Şubat'ta gerçekleşmesi bekleniyordu.