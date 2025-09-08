KPSS P93 nedir? KPSS P93 ile alım yapan kurumlar

Haberin Devamı

Türkiye'de memur olmak isteyen ön lisans mezunlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan KPSS P93 puanı, kamu kurum ve kuruluşlarında B Grubu kadrolara atanmak için büyük önem taşıyor. Bu puan türü, ön lisans mezunları için özel olarak hesaplanıyor ve adayların genel yetenek ve genel kültür testlerinde gösterdikleri başarıyı yansıtıyor. KPSS P93, adayların atanma süreçlerinde temel bir kriter olarak kullanılıyor ve birçok farklı kamu kurumunun personel alımında belirleyici rol oynuyor.

KPSS P93 puanı, ön lisans mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda elde ettiği puan türüdür. Bu puan, devlet kadrolarına atanmak isteyen ön lisans mezunları için kullanılır. Sınava giren adayların genel yetenek ve genel kültür testlerindeki net sayıları üzerinden hesaplanır. KPSS puanları, her bir puan türü için 100 üzerinden bir dağılım elde edilecek şekilde belirlenir.

KPSS P93 puanı hesaplanırken, adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayılarının dörtte biri çıkarılarak net sayıları bulunur. Bu netler, ham puanları oluşturur ve daha sonra standart sapma ve ortalamalar gibi istatistiksel veriler kullanılarak KPSS P93 puanına dönüştürülür. Bu puan, adayların başarı sıralamasını belirler ve B Grubu kadrolara yapılacak yerleştirmelerde ÖSYM tarafından kullanılır.

KPSS P93 puan türü ile birçok kamu kurum ve kuruluşu personel alımı yapar. Bu alımlar, genellikle B Grubu kadrolar için gerçekleştirilir ve hem kadrolu hem de sözleşmeli personel pozisyonlarını kapsar. Ön lisans mezunları için geniş bir yelpazede istihdam fırsatları sunan bu kurumların bazıları şunlardır:

Enstitüler ve Üniversiteler: Çeşitli idari ve teknik pozisyonlar için ön lisans mezunlarını bünyelerine katabilirler.

Darülaceze Başkanlığı: Sosyal hizmetler alanında görevlendirilmek üzere personel alımları yapar.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlükleri: İlgili alanlarda operasyonel ve idari görevler için personel alabilirler.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlükleri: Tarım ve gıda sektörüne yönelik pozisyonlarda istihdam sağlarlar.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlükleri: Bu kurumlar da kendi bünyelerindeki pozisyonlar için ön lisans mezunlarını alabilirler.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri: Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin idari süreçlerinde görev yapacak personel alımı yapabilirler.

Devlet Su İşleri (DSİ): Su yönetimi ve altyapı projelerinde çalışmak üzere personel alımları gerçekleştirebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK): Kurumun genel idari ve sosyal güvenlik hizmetlerinde görev alacak personel için alımlar yapabilir.

Türk Dil Kurumu: Dil ve kültür alanında idari görevlerde personel istihdam edebilirler.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlikleri: Çeşitli idari pozisyonlar için alımlar yapabilirler.

Bu kurumlar, ihtiyaçlarına göre dönem dönem KPSS P93 puanı ile personel alım ilanları yayımlar. Adayların bu ilanları yakından takip etmeleri, tercih süreçlerini doğru yönetmeleri için oldukça önemlidir.