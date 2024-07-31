KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ > KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2024 ne kadar?

KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalar devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz'da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden yapıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre geç başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuruları ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuruyu kaçıranlar için geç başvurular 6-7 Ağustos tarihinde yapılacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Sınavın geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla 525 TL olarak ödenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı 15 Eylül'de gerçekleşecek.