KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı)

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans/Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (KPSS Lisans/ÖABT) Sonuçları açıklandı.

2024 KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları erişime açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirmişti. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler sonuç sorgulama adresinden KPSS lisans sonuçlarını öğrenebilecek.

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 13 numaralı sorunun “A” olarak verilen cevabının “C” olarak düzeltilmesine; 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun "B" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlandı.

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KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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