KPSS branş sıralaması 2024 ne zaman açıklanacak? Branş bazında sıralama nedir, ne işe yarar, branş sıralamasına nereden bakılır?

Branş bazında sıralama yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmasa da adaylar tarafından merak ediliyor.ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.İşte Branş sıralaması ne zaman açıklanacak 2024, KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? sorularının yanıtı...

BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Branş sıralamalarına mezuniyet durumu alanı 'mezun' ve 'okuyor' olan adayların dahil edilmesi

ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.

Haberin Devamı

ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir. Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

Farklı puanı olan adayların belli branşlarda aynı sıralamaya sahip olması

Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.

Haberin Devamı

Bir alandan sınava giren hiçbir aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.

Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Branş sıralamalarının 24 Ağustos itibariyle erişime açılması bekleniyor.