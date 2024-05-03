KPSS başvuruları başladı! KPSS başvuruları ne zaman sona erecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) lisans düzeyinde gerçekleştirilecek oturumları için başvurular başladı.
03.05.2024 - 17:11 |
KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz’da, Alan Bilgisi oturumu 20-21 Temmuz’da ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumları ise 4 Ağustos’ta düzenlenecek.
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) de 22 Eylül’de uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, adayların tümünün KPSS Lisans sınavına başvurarak 14 Temmuz’da yapılacak sabah oturumuna girmek zorunda olduğu belirtildi. Başvurular, 15 Mayıs’ta sona erecek.