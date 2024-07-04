GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri KPSS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, erişime açıldı

KPSS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, erişime açıldı

Binlerce kişinin beklediği haber ÖSYM'den geldi. KPSS'ye girecekleri yakından ilgilendiriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

04.07.2024 - 10:27 | | AA
KPSS adayları dikkat! ÖSYM duyurdu, erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi Testi 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

GÜNCEL HABERLER

Rekabet Kurulu bazı şirketlere soruşturma açtı

Rekabet Kurulu bazı şirketlere soruşturma açtı
Faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu sedir balının sağımı başladı

Faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu sedir balının sağımı başladı
700 bin TL hibe desteği aldı! Hayatını değiştiren işi kurdu, kazancı kendisini bile şaşırttı

700 bin TL hibe desteği aldı! Hayatını değiştiren işi kurdu, kazancı kendisini bile şaşırttı