Köylerde kazanlar kaynıyor! Kışlık pekmez mesaisi başladı

Erfelek’in İnesökü köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz, bu geleneği yaşatan isimlerden biri. Evinin bahçesinde yetiştirdiği kokulu siyah üzümleri toplayan Yılmaz, ailesiyle birlikte tamamen geleneksel yöntemlerle pekmez üretiyor. Pekmez yapımının zahmetli ama keyifli bir süreç olduğunu söyleyen Ahmet Yılmaz, "Evinizin bahçesinde kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz üzümden pekmez yapmak çok kıymetli. Sabah erken başlıyoruz, kazan başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Yorgunluğu olsa da kışın o doğal lezzeti yediğinizde tüm zahmet unutuluyor. Bu kültürü evimizin bahçesinde yaşatmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Hazırlanan doğal pekmezler, Sinop’un köylerinde kış boyunca sağlıklı bir şekilde saklanarak tüketiliyor.