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Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.

16.11.2021 - 23:16 | | AA
Koronavirüs tedavisiyle ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak. Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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