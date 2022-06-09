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Koronavirüs ile ilgili kritik uyarı! Risk büyük

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19’un toplumsal tehdit olmaktan çıktığını belirterek, "Tehlike bizler için azaldı, normalleşti, sıradanlaştı ama 65 yaş üzeri için kronik hastalığı olanlar ve özellikle bağışıklığı baskılayan hastalığı olanlar için yine de risk yüksek" dedi.

09.06.2022 - 10:10 |
Koronavirüs ile ilgili kritik uyarı! Risk büyük

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün tehdit olmaktan çıktığını belirterek, rakamlarla da bunun görüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Artık tedbirler büyük oranda tümüyle kalkmış durumda. Sadece bizde değil dünyada da pek çok ülkede durum bu şekilde. Tehlike bizler için azaldı, normalleşti, sıradanlaştı ama 65 yaş üzeri için kronik hastalığı olanlar için ve özellikle bağışıklığı baskılayan bir hastalığı olanlar için yine de risk yüksek. Çünkü bu kişiler hastalandıklarında hastalıkları ağır seyredebiliyor, ölümcül olabiliyor. O bakımdan risk grubu kişilerin kendilerini korumalarına çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Kalabalık, kapalı dar mekanlara çok girmemeye çalışmalılar. Eğer girmek zorundalarsa maskelerini takmalılar ve kısa zamanda işlerini görüp oradan çıkmadılar. Kendilerini korumalarında fayda var. Eğer evinizde böyle bir riskli kişi varsa evdeki diğer kişilerinde onlara bulaştırmamak açısından kendilerini korumaları gerekiyor” diye konuştu.

Soğuk algınlığı belirtileri olan kişilerde maske kullanımın önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, “Sadece koronavirüs için değil nezle grip için de geçerli eğer hastaysak yani semptomlarımız varsa öksürük, ateş, terleme, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, takatsizlik halsizlik, kırgınlık gibi yakınmalar varsa bu tür solunumsal enfeksiyon bulguları olan kişilerin mümkünse topluma 1 hafta, 10 gün çıkmaması gerekiyor. Eğer çıkması gerekiyorsa da maskesini takması diğer insanları korumak açısından bu enfeksiyonların toplumda yayılmaması açısından önemli. Bu çok işe yarayan bir tedbir ama onun dışında sıradan, sağlıklı, risk grubu olmayan kişilerin artık normal yaşamına tümüyle geri döndüğünü görüyoruz. Umarım tekrar bir sorun olmaz” dedi.

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