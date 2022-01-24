Koronavirüs haftalık vaka sayıları açıklandı! Korkutan rakam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen Haftalık Covid-19 vaka dağılımını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8-14 Ocak haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Aynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 iller ise ; Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon oldu.