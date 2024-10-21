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Köroğlu Dağları karla kaplandı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Art arda kar haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu’da, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

21.10.2024 - 14:58 | | İHA
Köroğlu Dağları karla kaplandı! Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları da karla kaplandı.

Köroğlu Dağları karla kaplandı Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Kar kalınlığı bölgede 10 santimetreyi aştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgedeki ağaçlar da buz tuttu. Karla kaplanan onlarca metre yüksekliğindeki çam ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlar dronla görüntülendi.

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Köroğlu Dağları karla kaplandı Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

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