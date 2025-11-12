Korkut’ta Oçulukta hedef büyük, katılım yoğun!

Korkut Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanlarda, genç sporcuların hedef isabet oranlarını artırmaya yönelik teknik ve taktik çalışmalar yapılıyor. Antrenmanlara katılan sporcular, milli takım seviyesine ulaşmak için yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.





Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, okçuluk çalışmalarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okçuluk, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi destekleyen önemli bir spor branşı. İlçemizde bu spora olan ilginin artması bizleri son derece mutlu ediyor. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yürütülen antrenmanlarımızda, sporcularımızın kısa sürede gösterdiği gelişim gurur verici. Hedefimiz, Korkut’tan milli takıma sporcular kazandırmak ve gençlerimizi spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.



