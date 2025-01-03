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Korkunç bir gürültüyle çöktü: Konya'da obruk oluşumu kamerada

Konya'nın Altınekin ilçesinde 7 metre derinliğinde, 50 metre çapında obruk oluştu.

03.01.2025 - 16:30 | | AA
Korkunç bir gürültüyle çöktü: Konya'da obruk oluşumu kamerada

Sürüsünü araziye götüren Veysel Kaplan, Akıncılar Mahallesi'ndeki merada 50 metre çapı ve 7 metre derinliği ölçülen obruğu fark ederek, durumu yetkililere bildirdi.

İncelemenin ardından obruk çevresinde tedbir alındı.

Korkunç bir gürültüyle çöktü: Konyada obruk oluşumu kamerada

Kaplan, yoğun sis olmasına rağmen obruk oluşan yerde bir toz bulutu fark ettiğini söyledi.

Şiddetli gürültüyle çökmenin olduğunu anlatan Kaplan, ihbarda bulunduğunu, obruğun genişleme anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini dile getirdi.

Korkunç bir gürültüyle çöktü: Konyada obruk oluşumu kamerada

Yeni oluşan obruğun yanında 5 metre çapında ve 2 metre derinlikte eski bir obruğun daha olduğu görüldü.

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