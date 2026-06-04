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Kop Dağı'nda tarihi çalışma başlıyor: Yüzlerce yıl sonra bile hatırlanacak

04.06.2026 - 12:17Güncellenme Tarihi:
Kop Dağı'nda tarihi çalışma başlıyor: Yüzlerce yıl sonra bile hatırlanacak

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kop Dağı ve çevresinde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait siper, mevzi ve şehitliklerin tespiti için saha çalışması başlatılacağını duyurdu.

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Kop Dağı savunmasının 'İkinci Plevne' olarak adlandırılan önemli bir direniş olduğunu belirten Ateş, bölgedeki tarihi izlerin ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için kurumların koordineli şekilde çalıştığını söyledi.

Ateş, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 3501 programı kapsamında hazırlanan 'Birinci Dünya Savaşı’nda Bayburt çevresindeki savunma hatlarına yönelik saha çalışması' projesinin kabul edildiğini belirterek, proje kapsamında Kop Dağı ve çevresinde siper, mevzi ve şehitliklerin tespit edileceğini, topografyanın savaş dönemindeki stratejik etkilerinin de değerlendirileceğini ifade etti.

Kop Dağında tarihi çalışma başlıyor: Yüzlerce yıl sonra bile hatırlanacak

Çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını aktaran Ateş, "Şanlı tarihimizde ikinci Plevne olarak adlandırılan Kop Dağı savunması, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde 1916 yılında gerçekleşen, tarihimize altın harflerle adını yazdırmış bir direniştir. Aziz şehitlerimizin hatıralarını ortaya çıkarmak ve tarihe mal olmuş bu destansı direnişi gelecek nesillere anlatmak için bütün kurumlarımız koordineli bir biçimde çalışmaktadır" dedi. Çalışmayla, kahramanlık destanının izleri bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılacak.

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