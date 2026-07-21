Hayalini gerçekleştirdi, kadınlara ilham oldu! Rattan sanatıyla hem üretiyor hem öğretiyor

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"Rattan hayatın her alanında kullanılabiliyor"



Rattanın kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu ifade eden Ertuğrul, şunları söyledi: "Rattan bambu ağacından üretilen bir malzeme. Cor diye geçen bir malzeme daha var. Biz kendimiz uyarlıyoruz.