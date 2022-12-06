Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu
Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi.
06.12.2022 - 13:21 | | DHA
Konya Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları'na ait F-5 Eğitim Uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur." denildi.