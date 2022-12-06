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Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi.

06.12.2022 - 13:21 | | DHA
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

Konya Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında Türk Yıldızları'na ait F-5 Eğitim Uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp atlayarak kurtulduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur." denildi.

Konyada askeri eğitim uçağı düştü: Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu

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